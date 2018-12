Japão vai retomar a caça comercial de baleias

Tamanho do texto

O Japão vai sair da Comissão Baleeira Internacional e vai retomar a caça comercial de baleias em julho do próximo ano.

O país era membro da comissão desde 1951. No último encontro do grupo tentou derrubar a proibição de caça mas foi derrotado em votação. Com esta saída, o Japão junta-se à Islândia e à Noruega, os únicos países que praticam a caça de baleia para fins comerciais.