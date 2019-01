As aventuras de Tintin nasceram há 90 anos, pela mão do cartonista belga Georges Remi, conhecido por Hergé.

A primeira aventura do jornalista Tintin e do seu cão Milu, passada na União Soviética, foi publicada num suplemento juvenil do jornal católico e conservador belga chamado "Século XX", a 10 de janeiro de 1929.

Desde aí, o sucesso deste herói de banda desenhada foi aumentando e a obra está traduzida em mais de cem línguas.

Em breve deverá estrear um segundo filme no cinema sobre este herói por iniciativa da dupla Peter Jackson e Steven Spielberg, depois de "The Secret of the Unicorn", em 2011.