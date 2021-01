Ilustração de "O Lótus Azul" alcança preço recorde em leilão

Um dia histórico para a banda desenhada. Um dos desenhos originais feitos por Hergé, o ilustrador belga criador da personagem Tintin, para a capa do álbum "O Lótus Azul" alcançou um preço recorde em leilão.

A ilustração original foi vendida por 3,2 milhões de euros. Na altura, o desenho a guache foi rejeitado pela editora Casterman por causa dos custos elevados envolvidos. Hergé viria a produzir uma capa idêntica mas com menos cores.

"Hergé fez apenas cinco capas com esta técnica de cor direta o que para Hergé é muito raro. O formato 34 por 34 também é muito importante pois é maior do que as outras capas. É uma peça excecional que merece um preço igualmente excecional", explica Eric Leroy, um perito em banda desenhada.

No álbum "O Lótus Azul", publicado em 1936, Tintin torna-se amigo de Tchang Tchong-Jen, o único personagem real que, juntamente com o gangster Al Capone, integrou as aventuras do intrépido repórter.