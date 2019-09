Desenho de "As aventuras de Tintim" vai a leilão

Uma folha original da banda desenhada das aventuras de Tintim, de Hergé, vai ser leiloada em Paris, na próxima semana. No dia 18 de setembro, a leiloeira Piasa espera que o lance final ultrapasse os 400 mil euros.

A obra foi desenhada em 1942 e é composta por três tiras da história "A Estrela Misteriosa".

"É uma coisa muito emocional, para as pessoas que o amam e que são apaixonadas. Há uma geração de pessoas que cresceu com ele e que descobriu o verdadeiro Hergé, com o seu nível de arte, porque é realmente desenho, é algo original e faz parte da sua infância", referiu a diretora do departamento de Hergé da leiloeira Piasa, Dora Blary.

Em junho, deste ano, o desenho original da capa do primeiro livro de aventuras de Tintim foi leiloado em Dallas, nos Estados Unidos da América por 988 mil euros.

Hergé, pseudónimo do ilustrador belga Georges Remi, criou a personagem do famoso repórter Tintim em 1929.