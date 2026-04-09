Vídeo. México: mineiro resgatado com vida após 14 dias soterrado

As autoridades disseram que mergulhadores militares e equipas de emergência conseguiram chegar a Francisco Zapata Nájera depois de bombearem a água das galerias inundadas da mina de Santa Fe, que ruiu a 25 de março.

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A presidente Claudia Sheinbaum classificou o resgate como «incrível», enquanto as autoridades confirmaram que outros dois trabalhadores morreram e que um mineiro tinha sido retirado com vida anteriormente.

A sobrevivência de um trabalhador após quase duas semanas debaixo de terra trouxe um raro alívio num dos setores mais perigosos do México.

O desabamento foi associado a uma falha estrutural que terá feito entrar água na mina, aprisionando quatro homens, enquanto outros 21 conseguiram escapar. As equipas de resgate trabalharam dia e noite durante duas semanas, com bombas, equipas técnicas e apoio das forças armadas, antes de retirarem o sobrevivente de helicóptero para um hospital em Mazatlán, para receber cuidados especializados.

O acidente voltou a levantar questões sobre as normas de segurança no setor mineiro mexicano, onde os incidentes mortais continuam a ser frequentes. Em 2022, dez mineiros morreram no desastre de El Pinabete, em Coahuila, enquanto a explosão de 2006 na mina Pasta de Conchos matou 65 trabalhadores, na pior tragédia mineira do país.