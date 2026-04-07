Rússia forneceu informações sobre instalações energéticas israelitas ao Irão, afirma a Ucrânia

A Rússia partilhou com o Irão as suas informações de satélite sobre o sistema energético de Israel, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

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De acordo com Zelenskyy, Kiev tem informações de que Moscovo partilhou dados sobre "cerca de 50-53 instalações no total", acrescentando que se tratam de infraestruturas civis sem significado militar.

"É semelhante à vida dos ucranianos sob os ataques russos, quando têm como alvo a nossa rede de energia ou os sistemas de abastecimento de água", disse Zelenskyy.

"É claro que toda a experiência que a Rússia obteve durante a guerra contra a Ucrânia está a ser partilhada com o Irão. Foi o caso dos Shaheds, os mesmos drones que os russos têm, apenas usados com um nome diferente e atualizados para novas gerações", acrescentou.

De acordo com os meios de comunicação israelitas, os locais visados estão divididos em três categorias com base na sua importância estratégica.

A primeira são as instalações de produção críticas. A destruição destes locais afetaria o sistema energético nacional. De acordo com fontes próximas dos serviços secretos ucranianos, os relatórios apontam especificamente a central eléctrica de Orot Rabin como um dos principais alvos.

A segunda categoria inclui os principais centros energéticos urbanos e industriais. Estas instalações estão localizadas principalmente no centro de Israel e servem grandes centros populacionais.

A terceira categoria centra-se nas infraestruturas locais. Estes alvos incluem subestações regionais que apoiam zonas industriais e centrais elétricas mais pequenas.

Os serviços secretos russos terão dito a Teerão que a danificação de alguns componentes centrais poderia desencadear um colapso energético total e prolongado, conduzindo a apagões em massa e a falhas técnicas que não poderiam ser facilmente mitigadas.

Imagem fornecida pelo Comando Central dos EUA, que mostra um avião militar no Irão pouco antes de ser atingido por um míssil, a 1 de março AP Photo

Aliança Rússia-Irão

De acordo com uma avaliação dos serviços secretos ucranianos, os satélites russos fizeram dezenas de levantamentos detalhados de imagens de instalações militares e locais críticos em todo o Médio Oriente para ajudar o Irão a atacar as forças dos EUA e outros alvos.

No início de março, o presidente dos EUA, Donald Trump, minimizou a importância da partilha de informações entre Moscovo e o Irão para ajudar este último a atingir alvos ligados aos EUA, afirmando que, mesmo que Moscovo estivesse a transmitir esses pormenores, o Irão pouco ganharia com isso.

Um mês depois, os relatórios dos serviços secretos ucranianos fornecem mais pormenores sobre o que poderá ser partilhado entre Moscovo e Teerão.

De acordo com a última avaliação, os satélites russos realizaram pelo menos 24 sondagens de áreas em 11 países do Médio Oriente, entre 21 e 31 de março, cobrindo 46 "objetos", incluindo bases e locais militares dos EUA e de outros países, como aeroportos e campos petrolíferos.

De acordo com a avaliação, nos dias seguintes ao levantamento, as bases militares e os quartéis-generais foram alvo de mísseis balísticos e drones iranianos, naquilo que descreveu como um padrão claro.

De acordo com Kiev, a troca de imagens de satélite estava a ser organizada através de um canal de comunicações permanente utilizado pela Rússia e pelo Irão, e poderia também ser facilitada por oficiais dos serviços secretos militares russos estacionados em Teerão.

A Rússia e o Irão aprofundaram os laços militares desde que Moscovo iniciou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, também assinaram um tratado de "parceria estratégica abrangente" em janeiro do ano passado.

O artigo 4.º do Tratado estabelece que "a fim de reforçar a segurança nacional e combater ameaças comuns, os serviços de informações e de segurança das partes contratantes trocam informações e experiências".