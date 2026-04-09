Novaya Gazeta alvo de novas buscas e detenções

Foi aberto um processo penal em Moscovo contra a redação do jornal Novaya Gazeta. De acordo com os jornalistas que se encontravam no edifício, na quinta-feira à tarde, foram abordados por agentes da autoridade mascarados, não tendo sido permitida a entrada de advogados no edifício.

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O serviço de imprensa do Ministério do Interior da capital afirmou que as buscas estavam a ser efetuadas "no âmbito de um processo criminal sobre a utilização ilegal de dados pessoais de cidadãos na criação de artigos e materiais informativos com conteúdo negativo sobre os russos".

O colunista Oleg Roldugin, autor de uma investigação jornalística sobre o círculo do líder checheno Ramzan Kadyrov, foi detido e está a ser interrogado. A sua última publicação (em russo) sobre as famílias que enriqueceram durante a guerra na Chechénia foi publicada há um mês.

Uma fonte das autoridades, citada pela agência TASS, disse que os agentes da lei estão também a verificar se a Novaya Gazeta tem ligações a organizações "indesejáveis" ou proibidas na Rússia (entre elas, a Novaya Gazeta Europe e o Comité Anti-Guerra da Rússia).

A Novaya Gazeta, uma publicação com mais de 30 anos de história, decidiu continuar a operar na Rússia após o início da invasão em grande escala da Ucrânia, por entre a censura militar imposta pelo Kremlin. A 1 de março de 2022, o conselho editorial afirmou que tinha sondado os seus leitores sobre se deveria continuar a funcionar perante a exigência das autoridades de que ele e outros meios de comunicação independentes "retirassem materiais que descrevessem as hostilidades em território ucraniano como guerra, agressão ou invasão". 94% dos inquiridos pediram para não fechar o jornal e para trabalhar cumprindo as exigências das autoridades. Pouco antes, o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa, sob a ameaça de bloqueio, exigiu que os meios de comunicação social russos utilizassem apenas informações oficiais russas na sua cobertura da invasão da Ucrânia.

A 28 de março, a Novaya Gazeta afirmou que continuava a ser obrigada a suspender o seu trabalho devido às ameaças do Roskomnadzor. De facto, as actividades da publicação prosseguiram noutros formatos. O então chefe de redação, Dmitry Muratov, laureado com o Prémio Nobel da Paz, foi posteriormente inscrito no registo de "agentes estrangeiros" e abandonou o cargo de direção na publicação.

Alguns dos jornalistas da Novaya, que deixaram a Rússia com o início da guerra, criaram uma publicação independente na Letónia, a Novaya Gazeta Europa. O conselho de redação salientou que não se trata de uma sucursal, mas de um projeto separado destinado a "pessoas que lêem russo e partilham valores europeus". A Novaya Gazeta Europa" foi declarada uma organização "indesejável" na Rússia.

A Novaya Gazeta é publicada desde 1993. A sua redação tem sido regularmente reconhecida com prémios internacionais de jornalismo de investigação e de direitos humanos.

O jornal empregava a jornalista Anna Politkovskaya, que trabalhou sobre as violações dos direitos humanos na Chechénia e era uma dura crítica de Vladimir Putin. Politkovskaya foi morta a tiro na entrada da sua própria casa em 2006. Os autores do assassínio nunca foram identificados.