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Irão desafia prazo dado pelos EUA para reabrir Estreito de Ormuz, Trump ameaça com ataques a infraestruturas

ARQUIVO: Forças especiais da polícia iraniana montam guarda durante a procissão fúnebre de Alireza Tangsiri, chefe da Marinha IRGC do Irão, e outros, em Teerão, a 1 de abril de 2026
ARQUIVO: Forças especiais da polícia iraniana montam guarda durante a procissão fúnebre de Alireza Tangsiri, chefe da Marinha IRGC do Irão, e outros, em Teerão, a 1 de abril de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar com AFP
Publicado a Últimas notícias
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O regime de Teerão reagiu ao ultimato do presidente dos EUA para reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto Trump reiterava a sua ameaça de "demolição total" do Irão até ao final do prazo.

O Irão não deu sinais de recuar na terça-feira, à medida que se aproximava o prazo para os EUA reabrirem o Estreito de Ormuz, desafiando as ameaças do presidente Donald Trump de "dizimar" as infraestruturas civis do país.

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Os militares iranianos rejeitaram o que chamaram de "retórica arrogante e ameaças infundadas" de Trump, dizendo que não mudariam de rumo mais de cinco semanas após o início da guerra.

Trump avisou que, a menos que Teerão permita a passagem livre através do ponto de estrangulamento estratégico do petróleo, os EUA desencadearão o que ele chamou de "demolição completa" da infraestrutura crítica do Irão durante a noite de quarta-feira.

"Temos um plano... em que todas as pontes do Irão serão dizimadas até às 12 horas de amanhã à noite, em que todas as centrais elétricas do Irão estarão fora de serviço, a arder, a explodir e nunca mais serão utilizadas", disse Trump.

"Quero dizer, demolição completa até às 12 horas, e isso acontecerá num período de quatro horas, se quisermos", disse Trump numa conferência de imprensa durante a qual também contou o resgate dos dois membros da tripulação de um caça F-15 dos EUA abatido sobre o Irão na semana passada.

Os bombardeamentos continuaram na região durante a noite, com os militares israelitas a afirmarem na terça-feira que levaram a cabo uma nova "onda" de ataques aéreos contra as "infraestruturas do regime terrorista" em Teerão e noutras áreas.

Os meios de comunicação social estatais iranianos afirmaram que foram ouvidas explosões em algumas zonas de Teerão e nas proximidades de Karaj na madrugada de terça-feira.

O exército israelita afirmou mais tarde ter detetado mísseis lançados do Irão em direção ao território israelita, acrescentando que os sistemas de defesa aérea estavam a trabalhar para os intercetar.

Do outro lado do Golfo, o Ministério do Interior do Bahrein afirmou que as sirenes antiaéreas soaram na manhã de terça-feira, instando os residentes a procurar abrigo, enquanto os Emirados Árabes Unidos afirmaram que as suas defesas aéreas estavam ativamente a intercetar mísseis e drones.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita afirmou que as suas defesas aéreas intercetaram e destruíram sete mísseis balísticos lançados em direção ao leste do reino, tendo os destroços caído perto de instalações energéticas.

Proposta de cessar-fogo rejeitada

Trump e o Irão disseram que a proposta de um cessar-fogo de 45 dias apresentada pelos mediadores internacionais ainda não está pronta.

Trump tinha dito anteriormente que o plano, que os meios de comunicação dos EUA disseram estar a ser mediado pelo Paquistão, Egito e Turquia, era uma "proposta significativa", mas mais tarde disse que não era suficientemente bom.

Os meios de comunicação social iranianos citaram funcionários que afirmaram que Teerão também "rejeitou um cessar-fogo e insiste na necessidade de um fim definitivo para o conflito".

O New York Times, citando dois altos funcionários iranianos não identificados, referiu que o Irão exigia garantias contra futuros ataques e o fim dos ataques israelitas contra o Hezbollah, seu representante no Líbano.

De acordo com o plano, o Irão reabriria o estreito, cobrando cerca de 2 milhões de dólares (1,7 milhões de euros) por navio, uma taxa que partilharia com o vizinho Omã, segundo o jornal.

O Irão obstruiu efetivamente a via navegável desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, fazendo subir os preços mundiais do petróleo e do gás. Cerca de um quinto do petróleo mundial passa normalmente pelo estreito.

Ainda não é claro quem, se é que alguém, em Teerão tem o controlo total da Guarda Revolucionária de elite, cuja marinha bloqueou o Estreito de Ormuz e continua a permitir seletivamente que apenas uma fração de petroleiros atravesse a estreita passagem marítima.

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