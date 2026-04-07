Rússia e a China vetam resolução da ONU que visava reabertura do Estreito de Ormuz

A Rússia e a China vetaram, esta terça-feira, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava a reabertura do Estreito de Ormuz e que tinha sido repetidamente diluída na esperança de que os países a deixassem passar.

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A votação, com 11 votos a favor, dois contra e duas abstenções, ocorreu horas antes do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irão abra a via navegável estratégica ou enfrente ataques às suas centrais elétricas e pontes.

Um quinto do petróleo mundial passa normalmente pelo Estreito de Ormuz e o bloqueio do Irão durante a guerra fez disparar os preços da energia em todo o mundo.

É duvidoso que a resolução, mesmo que tivesse sido adotada, tivesse impacto na guerra, agora na sua quinta semana, porque tinha sido significativamente enfraquecida numa tentativa de levar a Rússia e a China a absterem-se em vez de a vetarem.

A proposta inicial do Bahrein autorizaria os países a utilizarem "todos os meios necessários", uma formulação da ONU que incluiria uma ação militar, para garantir o trânsito pelo Estreito de Ormuz e impedir tentativas de o fechar.

Membros do Conselho de Segurança votam uma resolução na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, 11 de março de 2026 AP Photo

Depois da Rússia, China e França, todos países com direito de veto no Conselho de Segurança de 15 membros, se terem manifestado contra a aprovação do uso da força, a resolução foi revista para eliminar todas as referências a ações ofensivas.

A resolução autorizaria apenas "todos os meios defensivos necessários". Esperava-se uma votação no sábado.

Em vez disso, a resolução foi enfraquecida para eliminar qualquer referência à autorização do Conselho de Segurança, que é uma ordem de ação, e limitar as suas disposições ao Estreito de Ormuz. Os projetos anteriores incluíam as águas adjacentes.

A resolução vetada na terça-feira "encoraja fortemente os Estados interessados na utilização das rotas marítimas comerciais no Estreito de Ormuz a coordenar esforços, de natureza defensiva, proporcionais às circunstâncias, para contribuir para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz".

A resolução exige que o Irão acompanhe as embarcações mercantes e comerciais, e impeça as tentativas de fechar, obstruir ou interferir com a navegação internacional através do Estreito de Ormuz.

A resolução exige também que o Irão suspenda imediatamente os ataques a navios mercantes e comerciais, e deixe de impedir a sua liberdade de navegação através do Estreito de Ormuz e de atacar as infraestruturas civis.

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel, que tiveram início a 28 de fevereiro, o Irão atacou hotéis, aeroportos, edifícios residenciais e outras infraestruturas civis em mais de 10 países, incluindo os vizinhos da República Islâmica no Golfo, alguns dos principais exportadores mundiais de petróleo e gás natural.

Campos de petróleo do deserto de Sakhir, 18 de janeiro de 2016 AP Photo

O bloqueio do Irão no Estreito de Ormuz é visto pelas nações do Golfo como uma ameaça existencial. O Bahrein, país do Golfo que acolhe a Quinta Frota dos Estados Unidos e que é o representante árabe do Conselho de Segurança e o seu presidente este mês, tem exercido pressão para que a ONU atue.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, e o embaixador da China na ONU, Fu Cong, responsabilizaram os EUA e Israel pelo início da guerra e pelo desencadear de uma crise global em expansão.

Na semana passada, afirmaram ao Conselho de Segurança que a prioridade mais urgente é pôr imediatamente termo às operações militares.