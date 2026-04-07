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Rússia e a China vetam resolução da ONU que visava reabertura do Estreito de Ormuz

Petroleiros e cargueiros alinhados no Estreito de Ormuz, vistos de Khor Fakkan, 11 de março de 2026
Petroleiros e cargueiros alinhados no Estreito de Ormuz, vistos de Khor Fakkan, 11 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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Um quinto do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz, cujo bloqueio fez disparar os preços da energia globalmente.

A Rússia e a China vetaram, esta terça-feira, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava a reabertura do Estreito de Ormuz e que tinha sido repetidamente diluída na esperança de que os países a deixassem passar.

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A votação, com 11 votos a favor, dois contra e duas abstenções, ocorreu horas antes do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irão abra a via navegável estratégica ou enfrente ataques às suas centrais elétricas e pontes.

Um quinto do petróleo mundial passa normalmente pelo Estreito de Ormuz e o bloqueio do Irão durante a guerra fez disparar os preços da energia em todo o mundo.

É duvidoso que a resolução, mesmo que tivesse sido adotada, tivesse impacto na guerra, agora na sua quinta semana, porque tinha sido significativamente enfraquecida numa tentativa de levar a Rússia e a China a absterem-se em vez de a vetarem.

A proposta inicial do Bahrein autorizaria os países a utilizarem "todos os meios necessários", uma formulação da ONU que incluiria uma ação militar, para garantir o trânsito pelo Estreito de Ormuz e impedir tentativas de o fechar.

Membros do Conselho de Segurança votam uma resolução na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, 11 de março de 2026
Membros do Conselho de Segurança votam uma resolução na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, 11 de março de 2026 AP Photo

Depois da Rússia, China e França, todos países com direito de veto no Conselho de Segurança de 15 membros, se terem manifestado contra a aprovação do uso da força, a resolução foi revista para eliminar todas as referências a ações ofensivas.

A resolução autorizaria apenas "todos os meios defensivos necessários". Esperava-se uma votação no sábado.

Em vez disso, a resolução foi enfraquecida para eliminar qualquer referência à autorização do Conselho de Segurança, que é uma ordem de ação, e limitar as suas disposições ao Estreito de Ormuz. Os projetos anteriores incluíam as águas adjacentes.

A resolução vetada na terça-feira "encoraja fortemente os Estados interessados na utilização das rotas marítimas comerciais no Estreito de Ormuz a coordenar esforços, de natureza defensiva, proporcionais às circunstâncias, para contribuir para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz".

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A resolução exige que o Irão acompanhe as embarcações mercantes e comerciais, e impeça as tentativas de fechar, obstruir ou interferir com a navegação internacional através do Estreito de Ormuz.

A resolução exige também que o Irão suspenda imediatamente os ataques a navios mercantes e comerciais, e deixe de impedir a sua liberdade de navegação através do Estreito de Ormuz e de atacar as infraestruturas civis.

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel, que tiveram início a 28 de fevereiro, o Irão atacou hotéis, aeroportos, edifícios residenciais e outras infraestruturas civis em mais de 10 países, incluindo os vizinhos da República Islâmica no Golfo, alguns dos principais exportadores mundiais de petróleo e gás natural.

Campos de petróleo do deserto de Sakhir, 18 de janeiro de 2016
Campos de petróleo do deserto de Sakhir, 18 de janeiro de 2016 AP Photo

O bloqueio do Irão no Estreito de Ormuz é visto pelas nações do Golfo como uma ameaça existencial. O Bahrein, país do Golfo que acolhe a Quinta Frota dos Estados Unidos e que é o representante árabe do Conselho de Segurança e o seu presidente este mês, tem exercido pressão para que a ONU atue.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, e o embaixador da China na ONU, Fu Cong, responsabilizaram os EUA e Israel pelo início da guerra e pelo desencadear de uma crise global em expansão.

Na semana passada, afirmaram ao Conselho de Segurança que a prioridade mais urgente é pôr imediatamente termo às operações militares.

Outras fontes • AP

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