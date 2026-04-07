Donald Trump é a única pessoa que conhece os seus planos para o Irão, afirmou a Casa Branca, depois de o presidente norte-americano ter avisado que "toda uma civilização morrerá" se Teerão não conseguir chegar a um acordo na terça-feira.

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"O regime iraniano tem até às 20h00, hora da costa leste, para estar à altura do momento e chegar a um acordo com os Estados Unidos", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt, em declarações à agência noticiosa AFP, quando questionada sobre se Trump estava preparado para usar uma arma nuclear e sobre os relatos de que o Irão tinha interrompido as negociações.

"Só o presidente sabe em que pé estão as coisas e o que vai fazer."

Numa mensagem publicada nas redes sociais na terça-feira, Trump avisou que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser trazida de volta".

"Não quero que isso aconteça, mas é provável que aconteça", disse Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social.

"No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, quem sabe?"

Captura de ecrã de uma publicação na conta do presidente dos EUA, Donald Trump, na Truth Social, 7 de abril de 2026 @realDonaldTrump

"Vamos descobrir esta noite, um dos momentos mais importantes na longa e complexa história do mundo", disse Trump. "47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente terminar. Deus abençoe o grande povo do Irão", concluiu.

Na terça-feira, Trump ameaçou atacar as infraestruturas iranianas, a menos que Teerão aceitasse um acordo para acabar com a guerra, dizendo que estava "a considerar explodir tudo e apoderar-se do petróleo".

Entretanto, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos criticou o que chamou de "retórica incendiária" em torno da guerra e advertiu que os ataques deliberados a civis e infraestruturas civis são "um crime de guerra".

"Nos termos do direito internacional, atacar deliberadamente civis e infraestruturas civis é um crime de guerra. Qualquer pessoa responsável por crimes internacionais deve ser julgada por um tribunal competente", declarou Volker Türk num comunicado, sem nomear os Estados Unidos, Israel ou o Irão.

Por sua vez, o chefe militar de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, afirmou na terça-feira que a ofensiva conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão estava a "aproximar-se de uma encruzilhada estratégica" e prometeu "intensificar os danos infligidos ao regime".

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com os jornalistas na sala de imprensa James Brady, na Casa Branca, a 6 de abril de 2026 AP Photo

"Estamos a aproximar-nos de uma encruzilhada estratégica na campanha conjunta contra o Irão. Até agora, obtivemos ganhos significativos, inclusive em relação aos objetivos que estabelecemos no início da operação. Continuaremos a atuar com determinação e a intensificar os danos infligidos ao regime", afirmou Zamir, citado num comunicado militar.

As autoridades iranianas afirmaram, na terça-feira, que pelo menos duas pontes, infraestruturas ferroviárias e uma autoestrada importante foram atingidas e danificadas no âmbito de uma vaga de ataques aéreos contra alvos infraestruturais.

Uma ponte perto da cidade sagrada de Qom e outra que transportava uma linha de caminho de ferro na cidade central de Kashan foram atingidas, de acordo com funcionários regionais citados pelos meios de comunicação social estatais.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em Kashan, relatou o alto responsável regional pela segurança, Akbar Salehi, segundo a agência de notícias iraniana IRNA. O número de mortos não pôde ser verificado de forma independente.

Uma estrada importante no norte do Irão, que liga a principal cidade do norte de Tabriz a Teerão via Zanjan, também foi encerrada após um ataque a cerca de 90 quilómetros de Tabriz, disse um funcionário à IRNA.

Um canal da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) no Telegram reportou que o ataque atingiu um viaduto.

A agência noticiosa Mizan também noticiou um ataque aos carris dos caminhos de ferro em Karaj, nos arredores de Teerão, com imagens que mostram os socorristas do Crescente Vermelho a transportar um ferido numa maca.

Um fotógrafo tira fotografias dos estragos na Universidade Shahid Beheshti em Teerão, 4 de abril de 2026 AP Photo

Todos os comboios de e para a segunda maior cidade do Irão, Mashhad, foram cancelados na terça-feira, na sequência de um aviso de Israel contra a utilização dos caminhos de ferro.

De acordo com a agência noticiosa ISNA, registou-se um corte de energia em partes das cidades de Karaj e Fardis, nos arredores de Teerão, depois de as linhas de transmissão de energia e uma subestação terem ficado fora de serviço devido a ataques aéreos.