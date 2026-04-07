O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar Teerão, afirmando que "uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais voltar".

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"Não quero que isso aconteça, mas é provável que aconteça", disse Trump numa publicação na sua plataforma social Truth.

"No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, quem sabe?"

"Vamos, esta noite, descobrir um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo", disse Trump. "47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente terminar. Deus abençoe o grande povo do Irão", concluiu.

Na terça-feira, Trump ameaçou atacar as infra-estruturas iranianas, a menos que Teerão aceitasse um acordo para acabar com a guerra, dizendo que estava "a considerar explodir tudo e apoderar-se do petróleo".

Entretanto, as autoridades iranianas afirmaram que pelo menos duas pontes, infraestruturas ferroviárias e uma autoestrada-chave foram atingidas e danificadas na terça-feira, como parte de uma onda de ataques aéreos dos EUA e de Israel contra alvos de infraestruturas.

Uma ponte perto da cidade sagrada de Qom e outra que transportava uma linha de caminho de ferro na cidade central de Kashan foram atingidas, de acordo com funcionários regionais citados pelos meios de comunicação social estatais.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em Kashan, disse Akbar Salehi, alto funcionário da segurança regional, segundo a agência noticiosa iraniana IRNA. O número de mortos não pôde ser verificado de forma independente.

Uma estrada importante no norte do Irão, que liga a principal cidade do norte de Tabriz a Teerão via Zanjan, também foi fechada após um ataque a cerca de 90 quilómetros de Tabriz, disse um funcionário à IRNA.

Um canal de Telegram dos Guardas Revolucionários do Irão (IRGC) disse que o ataque atingiu uma ponte sobre um viaduto.

A agência noticiosa Mizan também noticiou um ataque às linhas férreas em Karaj, nos arredores de Teerão, com imagens que mostram os socorristas do Crescente Vermelho a transportar um ferido numa maca.

Todos os comboios de e para a segunda maior cidade do Irão, Mashhad, foram cancelados na terça-feira, na sequência de um aviso de Israel contra a utilização dos caminhos de ferro.

De acordo com a agência noticiosa ISNA, registou-se um corte de energia em partes das cidades de Karaj e Fardis, nos arredores de Teerão, depois de as linhas de transmissão de energia e uma subestação de energia terem sido destruídas por ataques aéreos.

À medida que surgiam informações sobre os danos causados pelo Irão, as forças armadas israelitas afirmavam ter completado uma vasta vaga de ataques contra "locais de infraestruturas", sem fornecerem pormenores sobre quais eram esses locais.

Relatos de ataque a Kharg

A agência noticiosa iraniana Mehr comunicou igualmente ataques à ilha estratégica de Kharg, que é fundamental para as exportações de petróleo e para a economia do país.

Cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irão saem do país através da ilha, grande parte do qual se destina à China e a outros mercados asiáticos.

A ilha de Kharg é relativamente pequena - com cerca de 8 quilómetros de comprimento e 4-5 quilómetros de largura - mas alberga extensas infra-estruturas, incluindo tanques de armazenamento, oleodutos e terminais de carregamento offshore.

Os terminais da ilha podem carregar cerca de 1,3 a 1,6 milhões de barris de crude por dia, graças a um acesso em águas profundas que permite a atracagem de grandes navios de transporte de crude.

O Irão não mostra sinais de recuar à medida que se aproxima o prazo fixado pelos EUA para a reabertura do Estreito de Ormuz, desafiando as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, de "dizimar" as infra-estruturas civis do país.

Trump avisou que, a menos que Teerão permita a passagem livre através do ponto de estrangulamento estratégico do petróleo, os EUA desencadearão o que ele chamou de "demolição completa" da infraestrutura crítica do Irão durante a noite de quarta-feira.

"Temos um plano... em que todas as pontes do Irão serão dizimadas até às 12 horas de amanhã à noite, em que todas as centrais eléctricas do Irão estarão fora de serviço, a arder, a explodir e nunca mais serão utilizadas", disse Trump.

As forças armadas israelitas emitiram um aviso em farsi aos iranianos na manhã de terça-feira, aconselhando-os a evitar a utilização dos comboios até pelo menos às 21 horas locais.

"A vossa presença põe em risco a vossa vida", lê-se no aviso publicado no X.

Teerão cortou o acesso à Internet no Irão durante semanas, o que dificultou a visualização destes avisos pelos cidadãos.

No entanto, as redes de notícias por satélite em língua farsi no estrangeiro divulgam-nos, permitindo que a informação chegue à República Islâmica.