Um cessar-fogo na guerra com o Irão não é suficiente como solução, mas o que é necessário é uma arquitetura de segurança mais ampla para a região, incluindo sistemas de armas e conduta regional, bem como um mecanismo de segurança estável para a navegação marítima no Estreito de Ormuz, disse o alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, à Euronews.

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Embora os Emirados Árabes Unidos não estejam preparados para atuar como uma força marítima, juntar-se-ão a qualquer esforço internacional ou liderado pelos Estados Unidos para garantir a navegação na via marítima global vital, disse o conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Num briefing com a Euronews em Abu Dhabi, Gargash fez uma das avaliações mais claras de sempre sobre a forma como os Emirados Árabes Unidos estão a navegar na escalada das tensões regionais, alertando para as consequências geopolíticas a longo prazo, ao mesmo tempo que sublinhou a resiliência e o posicionamento estratégico do país.

Para além das preocupações imediatas em matéria de segurança, Gargash sublinhou que qualquer resolução do atual conflito tem de abordar os riscos estruturais subjacentes, em vez de proporcionar uma pausa temporária nas hostilidades.

"Do nosso ponto de vista, não queremos ver mais escalada, mas também não queremos um cessar-fogo que não trate de algumas das principais questões que irão criar um ambiente muito mais perigoso na região", disse Gargash à Euronews.

"Também queremos ver o fim deste conflito, mas o fim deste conflito não deve também criar uma instabilidade contínua na região", acrescentou o conselheiro diplomático.

As suas observações mais incisivas foram reservadas à liderança do Irão, fazendo uma distinção entre o Estado e o seu sistema de governo, afirmando que "não queremos animosidade com o Irão, mas com este regime não há confiança".

"O regime está a lutar pelo regime. O regime não está a lutar pelo país. Qualquer regime normal não aceitará o tipo de destruição a que estão a assistir... apenas para provar que resistiram", disse o conselheiro diplomático dos EAU.

Ao formular a posição concreta dos EAU em relação aos atuais confrontos militares e diplomáticos, Gargash afirmou que qualquer solução para o futuro deve incluir os vizinhos do Irão, que foram fortemente atacados pelo regime de Teerão no último mês, tendo os EAU absorvido o maior volume de ataques de mísseis e drones iranianos.

Gargash incluiu o "nuclear" na lista de desafios que devem ser enfrentados por qualquer futuro resultado, o que chamou de "as questões habituais", que são "o nuclear, os mísseis e os drones, que continuam a chover sobre nós e sobre outros países".

"E depois, se o Irão também quiser ver um acordo de não beligerância, esse acordo tem de se estender a todos. Não se trata apenas das ações americano-israelitas contra o Irão, mas também da beligerância do Irão contra os seus vizinhos. E, quando os iranianos falam de reparações, isso também se aplica aqui", acrescentou Gargash.

As implicações estratégicas, advertiu, são susceptíveis de remodelar as alianças em vez de as diminuir, com uma maior importância para a influência de Israel no Golfo.

"Creio que a estratégia iraniana irá concretizar o papel dos Estados Unidos no Golfo. Não o vai reduzir. Também veremos a influência israelita tornar-se mais proeminente no Golfo, e não menos", disse Gargash à Euronews.

E numa mensagem clara ao regime iraniano, quanto às exigências de Teerão de que os países do Golfo eliminem a presença dos EUA, Gargash sublinhou que o "principal parceiro de segurança dos EAU são os Estados Unidos e que vamos redobrar a nossa relação com os Estados Unidos".

"A posição americana de nos apoiar e ajudar as nossas capacidades em termos de defesa aérea tem sido excecional".

Para além do apoio dos EUA, o responsável dos EAU salientou também o nível de apoio internacional que o país está a receber, apontando para uma rede de parceiros que reforçam a sua postura defensiva, afirmando que "estamos muito, muito gratos a muitos países que nos estão a ajudar, muitos países estão ao nosso lado".

"A França tem sido um parceiro constante para nós. A posição francesa tem sido muito boa", sublinhou Gargash.

Estamos prontos a desempenhar o nosso papel em Ormuz

A crise global do bloqueio do Estreito de Ormuz continua a ser a prioridade imediata, e Gargash delineou a resposta dos EAU à crescente especulação sobre as opções dos países do Golfo para intervir no desbloqueio do ponto de estrangulamento energético mais crítico do mundo.

Embora os EAU não estejam a posicionar-se como um ator de segurança unilateral, estão a assinalar a sua disponibilidade para operar no âmbito de um quadro de coligação mais vasto.

"Não estamos prontos para atuar como uma força marítima, mas juntar-nos-emos a qualquer esforço internacional ou liderado pelos americanos para garantir a navegação no Estreito de Ormuz. Estamos prontos para desempenhar o nosso papel", disse o responsável dos EAU à Euronews.

"A segurança marítima deve fazer parte de qualquer acordo diplomático mais alargado", acrescentou. "Esta questão (Ormuz) tem de ser parte integrante da resolução de qualquer conflito, com um acordo claro sobre isso", disse.

"Para nós, o Estreito de Ormuz não pode ser refém de um só país", afirmou Gargash, considerando que a questão ultrapassa em muito a política regional.

"Trata-se de uma questão extremamente importante para a economia e o comércio mundiais e é uma questão extremamente importante para todos. O Estreito de Ormuz não pode ser refém de nenhum país", afirmou Gargash.

Os EAU voltarão muito fortes

O conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos insistiu que o país é resiliente face à evolução da crise e descreveu a situação atual como há muito antecipada, mas raramente esperada.

"Se me perguntassem, nos últimos 20 anos, qual é o pior cenário improvável que os Emirados Árabes Unidos podem enfrentar, eu teria dito um ataque iraniano aos Emirados Árabes Unidos. E é a isso que estamos a assistir", disse Gargash.

"Este era o pior cenário possível. E agora, quando o pior cenário está a acontecer... estamos a lidar muito bem com a situação e estamos a descobrir que somos muito resistentes e que temos muitos recursos", disse à Euronews, numa altura em que os EAU estão em plena ofensiva para mostrar ao mundo que conseguem resistir à atual crise.

"Os fundamentos são muito fortes para um regresso dos EAU. Vamos regressar, vamos regressar muito fortes, mas também vamos ter de trabalhar um pouco", disse Gargash.

No seu conjunto, a posição dos EAU reflete uma abordagem dupla: reforçar as alianças de segurança imediatas e, ao mesmo tempo, defender uma solução regional mais duradoura.