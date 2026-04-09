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Muro de graffiti na Süd Ost Galerie
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Vídeo. Berlim inaugura Süd Ost Galerie, novo marco de arte urbana ao ar livre

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A Alemanha apresentou um novo destino de arte urbana ao ar livre em Berlim, onde a Süd Ost Galerie, com 450 metros, se estende agora ao longo da Grenzweg, no sudeste da capital.

O projeto, situado junto às hortas comunitárias Grüne Aue, em Schöneweide, transforma uma antiga barreira acústica cinzenta numa galeria pública cheia de cor, com obras de mais de 20 artistas.

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Em Berlim, cidade há muito moldada pela cultura do graffiti, o espaço ganha relevância por dar à arte mural contemporânea um lugar permanente, legal e bem visível, fora da mais conhecida East Side Gallery.

O muro foi desenvolvido depois de jardineiros locais terem pedido ao artista radicado em Berlim Akte One que repensasse o espaço, e o projeto cresceu, entre abril e outubro de 2025, até se tornar numa iniciativa de bairro mais ampla. Os organizadores dizem que a galeria é tanto sobre comunidade como sobre pintura, com moradores a encontrarem-se com os artistas e a ajudarem a transformar um corredor rodoviário num espaço cultural partilhado.

Apoiada pela rede Urban Nation, de Berlim, que está a organizar visitas guiadas ao local, a Süd Ost Galerie mostra como a arte urbana, numa cidade há muito moldada pelo protesto e pela improvisação, está a ser cada vez mais integrada no planeamento urbano.

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