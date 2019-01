Bruxelas vai investigar negócios da Nike na Holanda

Tamanho do texto

Em causa estão acordos tributários estabecidos entre o governo holandês e duas empresas do grupo Nike sediadas na Holanda, que desenvolvem e comercializam as marcas Nike e Converse no Médio Oriente e em África.

O acordo faz com a Nike pague impostos só de uma margem limitada das vendas. O governo holandês diz que vai cooperar com Bruxelas.

Desde 2013 que a comissão investiga casos desta natureza na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda e Gibraltar.