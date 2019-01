Camionistas de leste protestam contra reforma europeia

Tamanho do texto

Camionistas da Bulgária organizaram um protesto, em Bruxelas, quinta-feira, no qual participaram companheiros de outros países da Europa de leste.

Em causa está uma reforma sobre transporte terrestre de mercadorias, exigindo que os motoristas façam pausas mensais no país de origem e que os seus salários sejam aumentados em consonância com os dos países estrangeiros onde as empresas operam.

A última palavra pertence ao Parlamento Europeu, que em julho de 2018 não conseguiu chegar a um acordo sobre todas as alterações e o reenviou à Comissão Europeia.

Os camionistas da Bulgária, cujos salários médios mensais estão entre os mais baixos da União Europeia, passam frequentemente semanas a deslocar-se entre países europeus, antes de regressarem a casa.

O governo búlgaro tem argumentado que esta legislação poderá afetar gravemente o potencial económico do setor nos países de leste, com aumento de desemprego e perda de riqueza nacional.