FBI investigou possível associação de Trump ao Kremlin

A polícia federal norte-americana teve em curso uma investigação secreta sobre uma possível obstrução à justiça do Presidente Donald Trump depois de este ter destituído o diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017.

A informação é revelada pelo jornal The New York Times que cita fontes policiais ligadas à investigação e próximas do processo. Os agentes pretendiam perceber se o Presidente estava a trabalhar conscientemente para a Rússia ou se contra vontade tinha caído sob a influência de Moscovo.

Donald Trump reagiu de imediato este sábado de manhã através do Twitter. Critica não só os agentes que se dedicaram o caso mas também o The New York Times.

A destituição de James Comey da liderança do FBI motivou a abertura da investigação no contexto das acusações políticas de que o Kremlin se imiscuiu nas eleições de 2016 para favorecer Trump na corrida à Casa Branca.