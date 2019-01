Brit Awards 2019: Conheça os nomeados

De Euronews com LUSA • Últimas notícias: 13/01/2019 - 12:47 Tamanho do texto Aa Aa

Dua Lipa, 23 anos e que começou carreira aos 14 anos com vídeos musicais no Youtube, está indicada para quatro prémios, com os temas 'IDGAF' e 'One Kiss', este com Calvin Harris. No ano passado, a cantora venceu dois prémios.

Anne-Marie, 27 anos, que lançou no ano passado o disco de estreia, 'Speak your mind', está indicada também para quatro prémios, entre os quais artista e álbum do ano.