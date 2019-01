O charme de Cleveland, segundo Foy Vance

Tamanho do texto

Cleveland foi um dos primeiros sítios onde se ouviu rock and roll na rádio. O Museu do Rock e o Passeio da Fama são algumas das grandes atrações da cidade. O público pode contemplar milhares de objetos que pertenceram a grandes lendas da música, como Elvis Presley, James Brown e Janis Joplin.

Cleveland, no estado do Ohio, conhecida como o berço do rock and roll, era uma das cidades que Foy Vance sonhava em conhecer.

Foy Vance percorreu o mundo inteiro durante dez anos para promover os seus três álbuns de estúdio. Recentemente, o músico da Irlanda do Norte viajou até aos Estados Unidos para visitar várias cidades norte-americanas e descobrir o que faz delas um destino turístico especial.

Chupas-chupas de Bacon e salsichas à moda austríaca são algumas das especialidade do mercado histórico de Cleveland. Quem visita a cidade, pode ainda provar o gelado de cerveja da geladaria Mitchell, elaborado em parceria com produtores locais.

A gastronomia é outro dos pontos fortes de Cleveland. No histórico West Side Market é possível provar comida dos quatro cantos do mundo.

A cena rock de Cleveland

Em Cleveland vale também a pena visitar o clube de rock independente, The Grog Shop.

"Muitas pessoas pensam que foi o Passeio da Fama que fez de Cleveland uma cidade de música, mas, nós já éramos assim antes. O termo rock and roll surgiu aqui. O primeiro concerto foi aqui com Alan Freed. Nos anos, 70 tínhamos uma estação de rádio fantástica, a WMMS, que passava Bowie, Bruce Springsteen e Patti Smith", lembrou a propietária do Grog Shop, Kathy Blackman.

"Quando abrimos o clube, percebi logo que havia muitas bandas que precisavam de um sítio para tocar. Hoje em dia, há muitos bares mas, nessa altura não havia. Éramos uma plataforma para os jovens que queriam tocar. Vinte e seis anos depois, cá estamos!", acrescentou Kathy Blackman.

Natureza, gastronomia, arte urbana e música rock: segundo Foy Vence há mil e uma razões para visitar Cleveland!

As nossas atrações favoritas em Cleveland, Ohio

Durante a viagem pelos Estados Unidos, Foy Vence visitou algumas das maiores atrações de Cleveland. Aqui está um resumo dos momentos favoritos do cantor.

1. O Passeio da Fama é uma visita incontornável. "Fiquei impressionado com a guitarra de Freddie King, com a ferrugem do suor nas cordas da guitarra!", contou Foy Vence.

2. O West Side Market de Cleveland é um dos locais favoritos tanto para os residentes da cidade como para os turistas. Uma centena de bancas vende comida do mundo inteiro, incluindo salsichas à moda austríaca.

3. O clube de rock Grog Shop celebra 26 anos de idade e continua a ser uma das maiors atrações de Cleveland. "Eu adoraria tocar um dia no Grog Shop", confessou Foy.

4. Nos Cinemas Shaker Square, é possível ver um filme num ambiente art-deco concebido por John Eberson para a Warner Brothers, em 1937.

5. O Superelectric Pinball Parlour fica no coração do bairro artístico de Gordon Square, em Cleveland. O local tem mais de 80 jogos antigos restaurados que continuam a divertir o público.

Banda sonora de Cleveland