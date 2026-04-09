Vídeo. Líbano: ataques israelitas fazem mais de 200 mortos e 1.000 feridos

Equipas de resgate retiraram corpos de edifícios colapsados na capital e em aldeias no sul, incluindo Abbassiyeh, perto de Tiro, onde o fumo ainda se erguia na manhã de quinta-feira. A dimensão do bombardeamento tornou este o dia mais mortífero da fase mais recente da guerra entre Israel e o Hezbollah e alimentou receios de um alastramento do conflito a toda a região.

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O balanço de vítimas aumentou de forma acentuada face a uma contagem oficial anterior de 182 mortos e 890 feridos, o que sugere que mais pessoas ficaram presas sob os escombros durante a noite. Ataques israelitas atingiram o centro de Beirute, o sul do Líbano e outros distritos, danificando habitações, lojas e estradas principais em zonas densamente povoadas.

Em Beirute, equipas de emergência trabalharam durante toda a noite em bairros como Tallet el-Khayat, enquanto os hospitais tinham dificuldade em receber todos os feridos. Responsáveis libaneses afirmam que as incursões atingiram zonas civis sem aviso prévio, aumentando a pressão sobre um sistema de saúde já fragilizado.