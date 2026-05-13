Vídeo. Itália: princesa Catarina faz primeira viagem ao estrangeiro após diagnóstico de cancro

Catarina, princesa de Gales do Reino Unido, viajou esta quarta-feira para Reggio Emilia, no norte de Itália, para uma visita de dois dias centrada na educação na primeira infância.
A deslocação assinala o primeiro compromisso oficial no estrangeiro desde que, no início de 2025, anunciou que o cancro estava em remissão. Imagens mostraram Catarina a cumprimentar crianças, a reunir-se com responsáveis locais e a visitar os Paços do Concelho ao lado do presidente da câmara de Reggio Emilia, Marco Massari.
A visita centra-se na abordagem educativa de Reggio Emilia, reconhecida internacionalmente, que promove aprendizagens orientadas pelas próprias crianças e o desenvolvimento da criatividade na primeira infância.