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Princesa Catarina visita centro Loris Malaguzzi em Reggio Emilia na viagem a Itália
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Vídeo. Itália: princesa Catarina faz primeira viagem ao estrangeiro após diagnóstico de cancro

Últimas notícias:

Catarina, princesa de Gales, visitou a cidade italiana de Reggio Emilia na primeira viagem oficial ao estrangeiro após anunciar a remissão do cancro

Catarina, princesa de Gales do Reino Unido, viajou esta quarta-feira para Reggio Emilia, no norte de Itália, para uma visita de dois dias centrada na educação na primeira infância.

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A deslocação assinala o primeiro compromisso oficial no estrangeiro desde que, no início de 2025, anunciou que o cancro estava em remissão. Imagens mostraram Catarina a cumprimentar crianças, a reunir-se com responsáveis locais e a visitar os Paços do Concelho ao lado do presidente da câmara de Reggio Emilia, Marco Massari.

A visita centra-se na abordagem educativa de Reggio Emilia, reconhecida internacionalmente, que promove aprendizagens orientadas pelas próprias crianças e o desenvolvimento da criatividade na primeira infância.

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