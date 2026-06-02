Vídeo. Moradores de Kiev refugiam-se no metro durante ataque russo

Moradores de Kiev procuraram abrigo em estações subterrâneas de metro na madrugada de terça-feira, quando ataques russos com mísseis e drones atingiram a capital ucraniana. Imagens mostraram famílias reunidas nas plataformas, algumas deitadas com mantas e sacos, enquanto soavam alertas de ataque aéreo em toda a cidade.
Várias explosões foram ouvidas em Kiev durante a noite, segundo as autoridades locais. As autoridades indicaram que a Rússia usou mísseis balísticos no ataque e que os sistemas de defesa aérea foram acionados em toda a capital. Deflagraram incêndios em vários bairros e foram registadas falhas de energia em partes da cidade.
Outras imagens, captadas após os bombardeamentos, mostraram edifícios danificados, janelas estilhaçadas, viaturas carbonizadas e bombeiros a combater incêndios. Uma idosa, enrolada numa manta térmica, permanecia perto do local de um dos impactos, enquanto equipas de emergência trabalhavam durante toda a noite.
O autarca Vitali Klitschko afirmou que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em Kiev.