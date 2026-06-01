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Pessoas comem sopa rosa numa pausa cor‑de‑rosa do Pink Soup Fest, na plataforma da estação ferroviária de Vilnius, Lituânia, sexta‑feira, 29 de maio de 2026
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Vídeo. Lituânia fica cor-de-rosa em festival gigante de sopa fria

Últimas notícias:

Mais de 100 mil pessoas são esperadas no Festival da Sopa Cor-de-Rosa de Vilnius, três dias a celebrar a famosa sopa fria de beterraba da Lituânia, com corridas, disfarces, escorregas de espuma e grandes almoços comunitários

Vilnius transformou-se num recreio cor-de-rosa durante o fim de semana, com milhares de residentes e turistas a participar num festival de três dias centrado na famosa sopa fria de beterraba da Lituânia, o šaltibarščiai. A cidade juntou gastronomia, música e eventos de rua, com escorregas de espuma cor-de-rosa e corridas junto ao rio a reforçar o ambiente.

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No centro das celebrações esteve um almoço partilhado, conhecido como “Pink Break”, em que longas mesas juntaram pessoas de todo o mundo a provar em conjunto a sopa de cor intensa. Segundo a organização, eram esperados mais de 100 mil visitantes e foram usadas toneladas de kefir na preparação da sopa ao longo do evento.

O festival cresceu rapidamente desde que começou, há quatro anos, e integra agora a estratégia de Vilnius para atrair mais turistas, celebrando ao mesmo tempo um prato enraizado numa tradição mais ampla da região.

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