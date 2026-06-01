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Pessoas jogam ténis de mesa no relvado do Estádio Luzhniki durante o festival de ténis de mesa em Moscovo, domingo, 31 de maio de 2026
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Vídeo. Rússia: 7.000 jogadores em festival gigante de ténis de mesa em Moscovo

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Cerca de 7 000 jogadores participaram num gigantesco festival de ténis de mesa em Moscovo, com os organizadores a tentar bater o recorde mundial do maior torneio alguma vez realizado.

Milhares de adeptos de ténis de mesa reuniram-se no estádio Luzhniki, em Moscovo, no domingo, para o que os organizadores esperam que se torne um novo recorde mundial.

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Cerca de 7 000 participantes, de todas as idades e níveis, competiram em simultâneo num torneio de massas com 200 mesas espalhadas pela arena.

Imagens mostraram jogadores a encherem o recinto, com os encontros a decorrer lado a lado sob a supervisão de dezenas de árbitros.

Os participantes competiram em categorias para crianças, amadores e veteranos. Os organizadores afirmaram esperar que o evento ultrapasse o recorde anterior, também estabelecido em Moscovo, quando participaram mais de 5 000 pessoas.

Muitos participantes descreveram o festival como uma celebração do desporto e da comunidade, que junta jogadores de diferentes gerações.

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