Vídeo. Rússia: 7.000 jogadores em festival gigante de ténis de mesa em Moscovo

Milhares de adeptos de ténis de mesa reuniram-se no estádio Luzhniki, em Moscovo, no domingo, para o que os organizadores esperam que se torne um novo recorde mundial.
Cerca de 7 000 participantes, de todas as idades e níveis, competiram em simultâneo num torneio de massas com 200 mesas espalhadas pela arena.
Imagens mostraram jogadores a encherem o recinto, com os encontros a decorrer lado a lado sob a supervisão de dezenas de árbitros.
Os participantes competiram em categorias para crianças, amadores e veteranos. Os organizadores afirmaram esperar que o evento ultrapasse o recorde anterior, também estabelecido em Moscovo, quando participaram mais de 5 000 pessoas.
Muitos participantes descreveram o festival como uma celebração do desporto e da comunidade, que junta jogadores de diferentes gerações.