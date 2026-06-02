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A ponte do Huajiang Grand Canyon, em Anshun, província de Guizhou, China, é a ponte mais alta do mundo, 29 de maio de 2026
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Vídeo. China: ponte mais alta atrai milhões de visitantes

Últimas notícias:

A ponte Grand Canyon de Huajiang, na China, reduziu os tempos de viagem, alargou o acesso ao 5G e impulsionou o turismo e a atividade económica no meio rural de Guizhou.

A ponte do Grande Canyon de Huajiang, no sudoeste da China, é a mais alta do mundo, erguendo-se 625 metros acima de um rio na província de Guizhou.

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Desde a sua inauguração, em 2025, reduziu uma viagem de duas horas pela montanha a apenas dois minutos, ligando com mais facilidade aldeias remotas às cidades próximas.

A ponte dinamizou também o turismo e a economia local. Os residentes tiram partido da cobertura 5G para promover alojamentos locais e gerir reservas online, ajudando a atrair mais visitantes para uma zona que esteve durante muito tempo isolada pelo relevo acidentado.

As autoridades indicam que o local já recebeu mais de 2,3 milhões de turistas.

Pensada simultaneamente como infraestrutura e atração turística, a ponte dispõe agora de passadiços de vidro e vistas panorâmicas, tornando-se num símbolo do esforço mais amplo da China para modernizar as regiões rurais através dos transportes e das redes digitais.

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