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Estátua gigante do futebolista argentino Lionel Messi é desmantelada em Calcutá, Índia, em 1 de junho de 2026, após dúvidas sobre a segurança da base.
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Vídeo. Calcutá desmonta estátua gigante de Lionel Messi

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Uma estátua de 21 metros de Lionel Messi em Calcutá foi desmontada menos de um ano após a inauguração, devido a receios de segurança sobre a sua estabilidade com ventos fortes.

Uma estátua de 21 metros de Lionel Messi foi retirada em Calcutá depois de engenheiros terem alertado que a estrutura não era segura.

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A escultura, que mostrava o capitão argentino a erguer o troféu do Mundial, foi inaugurada em dezembro, durante a digressão "GOAT Tour of India" da estrela do futebol, e tornou-se rapidamente num popular ponto de referência local.

As autoridades disseram que a estátua se balançava com ventos fortes, o que levantou preocupações quanto à sua integridade estrutural.

A decisão de a desmontar surgiu menos de um ano depois de ter sido instalada. O que começou como uma homenagem à visita de Messi transformou-se agora num problema de segurança pública.

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