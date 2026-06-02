Vídeo. Calcutá desmonta estátua gigante de Lionel Messi

Uma estátua de 21 metros de Lionel Messi foi retirada em Calcutá depois de engenheiros terem alertado que a estrutura não era segura.
A escultura, que mostrava o capitão argentino a erguer o troféu do Mundial, foi inaugurada em dezembro, durante a digressão "GOAT Tour of India" da estrela do futebol, e tornou-se rapidamente num popular ponto de referência local.
As autoridades disseram que a estátua se balançava com ventos fortes, o que levantou preocupações quanto à sua integridade estrutural.
A decisão de a desmontar surgiu menos de um ano depois de ter sido instalada. O que começou como uma homenagem à visita de Messi transformou-se agora num problema de segurança pública.