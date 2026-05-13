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Usando a Coroa Imperial e vestes cerimoniais, o rei Carlos III abriu o Parlamento em Londres, na quarta-feira, com o Discurso do Rei, Reino Unido, 13 de maio de 2026.
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Vídeo. Reino Unido: Parlamento reaviva ritual secular antes do discurso do rei

Últimas notícias:

Black Rod foi simbolicamente impedida de entrar na Câmara dos Comuns na abertura solene do Parlamento britânico, antes do discurso de Carlos III

A sessão solene de abertura do Parlamento do Reino Unido realizou-se em Londres na quarta-feira, quando o Black Rod, representante do monarca na Câmara dos Lordes, se dirigiu à Câmara dos Comuns para chamar os deputados para o discurso do rei Carlos III.

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As imagens mostraram a porta da Câmara dos Comuns a ser fechada na cara do Black Rod e reaberta depois de três pancadas, uma tradição com vários séculos que simboliza a independência do Parlamento em relação à monarquia.

Mais tarde, deputados, incluindo o primeiro-ministro Keir Starmer, reuniram-se na Câmara dos Lordes para ouvir o rei apresentar a agenda legislativa do governo para o próximo ano.

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