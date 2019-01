Breves de Bruxelas: O arranque eleitoral de Le Pen e do Movimento 5 Estrelas

Le Pen espera que os franceses aproveitem as eleições para mostrar o descontentamento em relação ao Presidente Emmanuel Macron e assim começar também a desenhar-se um novo mapa político em França e na Europa.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias:

O líder do Movimento 5 estrelas e vice-primeiro ministro italiano iniciou oficialmente a campanha para as eleições europeias com uma viagem de carro de Itália até Estrasburgo. Luigi Di Maio quis ir àquela cidade francesa denunciar o que diz ser o desperdício de dinheiro que é ter ali a sede do Parlamento Europeu. Garantiu ainda que o seu partido vai levar alguma cor à Europa depois das eleições de maio.

Os advogados do homem acusado do ataque ao Museu Judaico, em Bruxelas, que fez quatro mortos, pediram a absolvição do cliente dizendo que não havia vestígios de ADN na porta do museu ou no revólver. O caso ainda deve durar vários meses. Mehdi Nemmouche poderá enfrentar prisão perpétua se for condenado.