"Breves de Bruxelas": Fundos Europeus, Direitos Humanos e Ajuda a Marrocos

Os governos que interfiram com a independência dos tribunais ou que sejam brandos com a fraude e a corrupção, arriscam-se a ficar sem acesso aos fundos europeus. O novo mecanismo foi aprovado esta quinta-feira, no Parlamento Europeu e explicado pelo relator, o eurodeputado finlandês da bancada do Partido Popular Europeu, Petri Sarvamaa.