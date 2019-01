Óscares: nomeados para Melhor Filme Estrangeiro

Esta terça-feira foram conhecidos os nomeados para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, vários dos quais com nomeações também nas principais categorias. É o caso de "Cold War", do polaco Paweł Pawlikowski, que concorre também nas categorias de Melhor Realizador e Melhor Fotografia. Um filme que dominou os Prémios do Cinema Europeu, onde obteve cinco galardões.

Para além da estatueta de Melhor Filme Estrangeiro, "Roma", do mexicano Alfonso Cuarón pode obter vários outros prémios, nomeadamente para Melhor Argumento Original, Melhor Fotografia, Melhor Realizador e mesmo o principal galardão dos Óscares, o de Melhor Filme.

Vencedor de um Óscar já em 2006, o alemão Henckel von Donnersmarck é também um dos concorrentes para o prémio de Melhor Filme Estrangeiro este ano, com "Never Look Away", inspirado na vida do pintor germânico Gerhard Richter.

Outro sério candidato é "Shoplifters", de Hirokazu Kore-Eda. O retrato de uma família "peculiar" feito com mestria pelo realizador japonês conquistou no ano passado a Palma de Ouro em Cannes.

Também galardoado em Cannes, com o Prémio do Júri, o quinto canditato a Melhor Filme Estrangeiro é "Capernaum". Nadine Labaki é a primeira mulher libanesa nomeada para um Óscar.