Comércio é a chave do crescimento

O Banco Mundial aposta no comércio livre como resposta aos desafios económicos. Consciente de que não é possível desenhar uma solução que sirva a todos os países, a diretora geral da instituição sublinha que "somos interdependentes". Kristalina Georgieva defende que a desaceleração no crescimento global "requer ainda mais concentração no que sabemos que produz crescimento, produz empregos, promove a redução da pobreza, e isso é, o comércio livre".

O Banco Mundial reviu em baixa as previsões de crescimento para 2020 e 2021. As tendências protecionistas, estão na origem de algumas guerras comerciais pelo que as estimativas baixaram 0,1 pontos percentuais numa previsão corrigida de 2,8% para 2020 e 2021.

Poder feminino

Apesar da pressão para haver igualdade de género, ainda se apresentam mais homens do que mulheres em Davos. Kristalina Georgieva aproveirou a vonversa com a Euronews para lançar um apelo: "Quando as mulheres se chegam à frente, tomamos decisões melhores e o mundo é um lugar melhor para todos. Por isso, mulheres, levantem-se, façam-se notar, estejam aqui!"