Parlamento grego vota hoje acordo sobre novo nome da Macedónia

Voltou a haver confrontos em frente ao Parlamento Grego, entre a polícia e os manifestantes que protestam contra o acordo sobre o novo nome da Macedónia. Dentro do edifício, o número elevado de deputados que queriam usar da palavra não permitiu que o documento fosse a votos na quinta-feira, como previsto. A votação acabou adiada para esta sexta-feira. Os manifestantes não querem que o acordo seja ratificado.

O acordo prevê que a antiga república jugoslava da Macedónia passe a chamar-se "República da Macedónia do Norte". Uma parte da sociedade grega não aceita que o país vizinho use o étimo "Macedónia", que é também o nome de uma região do norte da Grécia, na qual se inclui a cidade de Salónica. Foi a partir desta região que Alexandre, o Grande, terá iniciado a expansão do império e os gregos parecem temer que os macedónios se pudessem tentar apropriar desta herança cultural.

"Se dermos este passo, a história vai dar razão à Grécia, porque a Grécia aproveitou uma oportunidade, lutou, e agora tornou-se o patrocinador da estabilidade e do crescimento comum nos Balcãs. A nossa história e os nossos valores não nos permitem ser um outsider dos desenvolvimentos internacionais", disse o primeiro-ministro Alexis Tsipras.

"A Grécia vai poder a qualquer altura vetar o processo de Skopje, juntando-se à família europeia. E este é um direito que o nosso país tem e do qual eu não vou desistir", afirmou o líder da oposição, Kyriakos Mitsotakis.

A votação do acordo vai decorrer esta tarde. Ao mesmo tempo haverá um protesto à porta do Parlamento.