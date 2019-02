Bruxelas envia cinco milhões de euros para Venzuela

A Venezuela vai receber cinco milhões de euros em ajuda humanitária e será aberto um escritório, em Caracas (capital), para gerir esta ajuda, anunciou, terça-feira, a Comissão Europeia.

Os fundos serão para programas em parceria com agências das Nações Unidas e organizações não-governamentais na Venezuela com as quais o executivo europeu tem trabalhado no passado.

O governo interino que desafia o Presidente Nicolás Maduro disse que realizará uma conferência internacional para obter mais assistência humanitária de emergência, a 14 de fevereiro, na sede da Organização dos Estados Americanos, em Washington (EUA).

Carlos Vecchio foi recentemente designado como embaixador em Washington pelo governo interino liderado por Juan Guaidó (líder parlamentar) e avançou que serão convidados representantes de governos, do setor privado e da sociedade civil.