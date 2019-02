Papa Francisco disponível para mediar crise na Venezuela

Todos os olhos estao postos na Venezuela, até os do Papa Francisco. Na viagem de regresso dos Emirados Arábes Unidos, o líder da igreja católica confirmou ter recebido uma carta de Maduro, e prometeu ajudar na crise política que divide o país com uma condição: que os dois lados o queiram.

"Antes da viagem, sabia que ia chegar uma carta diplomática de Maduro.", disse Francisco. "Ainda não a li, vamos ver o que pode ser feito. Mas, para começar uma mediação, precisamos de ver ambos os lados. Ambos os lados têm que pedir ajuda, como aconteceu com a Argentina e com o Chile.", admitiu o Papa perante os jornalistas.

Papa Francisco durante a viagem até Itália Reuters

A carta de pedido de ajuda por parte de Maduro foi divulgada, pela primeira vez, pelo próprio, num canal de televisão italiano, SkyTG24.

"Enviei uma carta ao Papa Francisco. Disse-lhe que estou a serviço da causa de Cristo (…) e, nesse espírito, pedi a sua ajuda no processo de facilitação e de reforço do diálogo”. E acrescentou: _“Pedi ao Papa para fazer os seus maiores esforços, para nos ajudar no caminho do diálogo. Espero receber uma resposta positiva”. _

Alguns especialistas acreditam que a carta enviada de Maduro para o Vaticano possa ser um golpe político para conquistar opositores e ganhar tempo nesta batalha política venezuelana.