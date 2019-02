Papa apela à paz em missa para mais de 100 mil em Abu Dhabi

Tamanho do texto

O último dia da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos culminou com uma histórica missa ao ar livre para quase 170 mil pessoas, uma cerimónia inédita num país que autoriza apenas a prática da fé cristã no interior das igrejas.

Para a missa realizada no estádio Zayed Sports City, o maior dos Emirados, foram mobilizados mais de dois mil autocarros para transportar dezenas de milhares de pessoas provenientes de todo o país.

"Desejo que estejam enraizados em Jesus e dispostos a fazer o bem a todos que estão perto de vós. Que as vossas comunidades sejam oásis de paz", afirmou o Papa no discurso realizado esta terça-feira.

Muitas delas viram Francisco chegar a descoberto no Papamóvel, num evento rodeado de fortes medidas de segurança.

"Peço-vos a graça de manter a paz, a unidade, para se encarregarem uns dos outros, com essa bela fraternidade que não faz cristãos de primeira classe e de segunda classe", acrescentou.

A população dos Emirados Árabes Unidos é constituída por 85% de expatriados e cerca de um milhão de pessoas são católicas.