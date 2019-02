"The Legendary Tigerman" anuncia tournée europeia na Euronews

Depois do sucesso de Misfit em Portugal, Paulo Furtado ou "The Legendary Tigerman", vai promover o álbum pela Europa.

Em entrevista exclusiva à Euronews, o cantor português revela a sua visão sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, fala sobre a passagem de one man band para um trio musical, com a chegada do saxofone-barítono de João Cabrita e da bateria de Paulo Segadães, e conta ainda a forma pouco "convencional" como foi filmado o videoclip "Motorcycle boy".

Confira aqui as datas dos 22 concertos já previstos desta tournée europeia:

MARÇO

Reino Unido

Dia 12: Newcastle, The Cluny

Dia 13: Londres, Moth Club

Dia 14: Ramsgate, Music Hall

França

Dia 15: Lille, L'Aeronef

Dia 16: Tullle, Des Lendemains Qui Chantent

Dia 17: Angoulême, La Nef

Dia 19: Lyon, Groom

Dia 21: Aix-en-Provence, Les Arcades

Dia 22: Fourcalquier, Le K'Fe Quoi!

Suíça

Dia 23: Martigny, Caves du Manoire

Dia 24: Lucerna, Sudpol Club

Alemanha

Dia 26: Munique, Milla

Dia 27: Nuremberga, Z-Bau

Dia 28: Colónia, MTC

Dia 30: Hamburgo, Nochtspeicher

Dia 31: Berlim, Frannz Club

MAIO

Espanha

Dia 13: Sevilha, Club X

Dia 14: Madrid, Sala El Sol

Dia 15: Alicante, Club Stereo

Dia 16: Bilbao, Kafe Antzokia

Dia 17: Vitoria, Helldorado

Dia 18: Donostia, lntxaurrondo K.E