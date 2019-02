SF90, o Ferrari para atacar a hegemonia da Mercedes

Tamanho do texto

Há onze anos que a Ferrari não sabe o que é vencer um Campeonato do Mundo de Fórmula 1. A equipa italiana aposta forte no regresso ao topo e deu a conhecer esta sexta-feira em Maranello o monolugar com que irá atacar a temporada de 2019.

O SF90 é a arma para tentar colocar um ponto final à hegemonia da Mercedes no mundial de Fórmula 1. Sebastian Vettel volta a ter por missão roubar o título a Lewis Hamilton.

O colega de equipa dá pelo nome de Charles Leclerc. O monegasco chega da Sauber para o lugar do veterano Kimi Räikkönen, o último piloto a sagrar-se campeão do mundo pela Ferrari, em 2007.

O mundial de Fórmula 1 tem início a 17 de março na Austrália.