R. Kelly formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual

Tamanho do texto

O cantor R. Kelly foi formalmente acusado de 10 crimes de abuso sexual, em Illinois, nos Estados Unidos da América. As autoridades norte-americanas revelaram ainda que foi emitido um mandado de detenção.

Em causa estão alegados crimes cometidos desde 1998 contra quatro mulheres, três das quais menores, com idades entre os 13 e os 16 anos.

Inicialmente foi avançada a informação de que o cantor seria presente a tribunal no próximo dia 8 de Março. No entanto, um porta-voz do Estado de Cook County, informou que R. Nelly deve apresentar-se ainda este sábado à tarde em tribunal.

O norte-americano de 52 anos em sido alvo de acusações deste género há mais de duas décadas. Até agora nenhuma foi provada.