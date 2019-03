Milhares marcham pelo clima em Hamburgo

Tamanho do texto

Milhares de estudantes saíram da escola e encheram as ruas de Hamburgo, esta sexta-feira, numa marcha contra as alterações climáticas. O protesto faz parte do movimento europeu “Greve à Escola Pelo Clima”, fundado por Greta Thunberg. A adolescente sueca que promove protestos semanais de estudantes contra o aquecimento global participou na manifestação em Hamburgo.

"Sim, estamos revoltados. Estamos revoltados porque as gerações mais velhas continuam a roubar o nosso futuro. Continuam a fazê-lo e não podemos permitir que continuem”.

Em Hamburgo, os manifestantes exigiram também o fim da energia a carvão. Uma promessa do governo, que definiu 2038 como a data limite.

Os movimentos de defesa do ambiente continuam a crescer na Alemanha, principalmente entre os mais novos.