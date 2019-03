Está aberto o Carnaval do Rio de Janeiro

Tamanho do texto

Começou o Carnaval do Rio de Janeiro!

Esta sexta-feira, os foliões cariocas encheram as ruas da cidade com os habituais blocos de bairro. Este ano, cerca de 500 blocos vão espalhar a cor e alegria.

A abertura oficial do Carnaval do Rio de Janeiro ocorreu no Sambódromo, na Avenida Marquês de Sapucaí. Wilson Neto, o Rei Momo, recebeu simbolicamente a chave da cidade para governá-la até ao fim das festividades, na quarta-feira de cinzas.

A cerimónia ocorreu ao som da música "Cidade maravilhosa" e só pôde acontecer depois dos bombeiros terem dado permissão, após uma inspeção de emergência ao Sambódromo,

Uma exigência da Justiça brasileira para garantir que o desfile das escolas de samba decorra em segurança.