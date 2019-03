As propostas para o frio da Semana da Moda de Paris

À cidade da luz Valentino levou amor. A marca apresentou a coleção outono/inverno 2019 na semana da moda em Paris.

E, com assinatura criativa do estilista Pierpaolo Piccioli, fez desfilar vestidos de seda inspirados na década de setenta, ora trazidos para a contemporaneidade com toques minimalistas e monocromáticos, ora adornados com estampados e franjas.

De um ginásio de escola nasceu uma passarela, para a coleção de Issey Miyake. A casa do estilista japonês Yoshiyuki Miyamae apostou numa explosão de cores em vestidos e casacos para aquecer o final deste ano.

Já Vivienne Westwood optou pelo anacronismo e a contradição. A coleção criada por Andreas Kronthaler, antigo aluno e atual marido da estilista, mistura cores, padrões e materiais. Uma reinvençâo do estilo punk que vive no ADN da marca e celebrada de corpo inteiro pelo casal de designers e o público.