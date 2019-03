Jaguar vence prémio de "Carro do Ano"

A votação foi renhida, mas o juri já decidiu: o carro do ano é o Jaguar I-Pace.

Com o voto decisivo do Reino Unido, o primeiro modelo 100 porcento elétrico da marca de luxo venceu a competição do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, deixando para trás o A110 da Alpine.

"É uma grande honra, não só porque é um carro elétrico - por que é que as pessoas haveriam de se surpreender com um carro elétrico ganhar estes prémios? - O outro grande destaque é ser o primeiro Jaguar a vencer a competição", afirmou Ian Callum, diretor de design da Jaguar.

O Jaguar I-Pace já está venda em Portugal, onde a marca tinha já eleito a Serra da Arrábida para filmar o vídeo de promoção do modelo.