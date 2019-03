Luke perry morre aos 52 anos

Morreu, esta segunda-feira, Luke Perry, aos 52 anos. O ator estava internado desde 27 de fevereiro, no hospital de St.Joseph, em Los Angeles, depois de sofrer um AVC. Acabou por não resistir aos ferimentos provocados pelo Acidente Vascular Cerebral.

Perry alcançou o estrelato com a série televisiva norte-americana dos anos 90, "Beverly Hills 90210", onde vestiu o papel de Dylan McKay, personagem que interpretou durante 10 anos.

Nos dias de hoje, Luke Perry participava em "Riverdale", uma série da Netflix. Perry estava a gravar a quarta temporada da série, também ela de sucesso nos EUA. Os produtores da série escreveram no Twitter que estão "profundamente tristes pela morte" do ator, e que Luke Perry "era um mentor para todos os jovens atores da série.".

O agente do ator, Arnold Robinson, confirmou a morte de Perry, e disse que "morreu cercado pela família e amigos próximos", incluindo a ex-esposa Minnie Sharp, os dois filhos, e a noiva, Wendy Madison Bauer.

"A família aprecia a manifestação de apoio e orações que foram estendidas a Luke vidas de todo o mundo, e venho, respeitosamente, solicitar privacidade neste momento de grande luto. Nenhum detalhe adicional será lançado neste momento,", escreveu o agente, numa declaração à imprensa.

Perry foi internado no mesmo dia em que a televisão Fox anunciou que iria fazer uma nova série "Beverly Hills 90210" com muita gente do elenco original, incluindo Jason Priestley, Jennie Garth e Tori Spelling. Luke Perry não estava entre os anunciados por ter contrato com a série Riverdale, a qual ainda está em produção.