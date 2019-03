Tamanho do texto

A recém-criada "Coligação Europeia", na Polónia, lidera as sondagens para as eleições de maio com 37,5% das intenções de voto.

A aliança pró-União Europeia é composta por vários partidos de esquerda e de centro-direita.

A sondagem divulgada pelo Parlamento Europeu revela ainda que o partido ultraconservador Lei e Justiça, do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, é segundo nas projeções com 36,3% das intenções de voto.