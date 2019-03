Autoridade Bancária Europeia troca Londres por Paris

Tamanho do texto

Enquanto o Brexit ainda está oficialmente agendado para 29 de março, a Autoridade Bancária Europeia (EBA na sigla em inglês) avança com a troca de Londres pela capital francesa, pelo menos no papel.

No entanto, a instalação permanentemente no bairro parisiense de La Défense não deve acontecer antes de junho.

"Este acordo estabelece as modalidades de instalação da Autoridade e formaliza a transferência para França. Este evento é, ao mesmo tempo, uma das primeiras consequências concretas do Brexit, um sucesso para França e uma oportunidade para a Autoridade," declarou a ministra francesa dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau.

O organismo de regulação dos bancos no mercado único foi criado na esteira da crise do "subprime" para supervisionar a regulamentação do setor bancário europeu e emprega cerca de 180 funcionários.