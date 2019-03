Brexit: Europeus abandonam Reino Unido

Tamanho do texto

Perante um Brexit iminente, são cada vez mais os cidadãos da União Europeia que abandonam o Reino Unido.

Segundo as últimas estatísticas, no ano passado, 53 mil europeus voltaram para o continente levados pela incerteza.

A migração líquida da Europa para o Reino Unido caiu para o nível mais baixo da última década. Eshan Karegar - mais conhecido por Jimmy, tem uma oficina em Fulham, no oeste de Londres, desde que imigrou para a Grã-Bretanha em 1978...

"Se continuar assim, não podemos ganhar dinheiro suficiente para pagar os impostos ou a renda, depois de 33 anos posso ter de vender e ir embora", revela.

Élio Alonso é português e é dono de uma empresa de limpeza em Leamington Spa.

"Se estivesse, neste momento, na Europa, não me mudaria para aqui por causa de tudo o que está a acontecer. Não sabemos o que vai acontecer ..."

Alonso emprega europeus de leste, mas muitos já regressaram aos países de origem

“Vi muitas pessoas deixarem o país - para procurar o que é seguro, procurando a segurança e voltando para casa. Essa é uma das principais mudanças que temos visto ... É principalmente a incerteza e em certas áreas, foram vistos de uma maneira diferente...", diz.

O Reino Unido deixou de ser tão atrativo para os cidadãos da União Europeia, no entanto, de acordo com as estatísticas, 2018 registou o maior aumento, desde 2004, da imigração de países que não pertencem ao bloco europeu.