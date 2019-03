Bayern paga 80 milhões por Lucas Hernandez ao Atlético

Bayern Munique pagou 80 milhões de euros por Lucas Hernández ao Atlético de Madrid.

O defesa francês de 23 anos, que venceu o campeonato do Mundo de 2018, assinou um contrato válido até 2024 e vai juntar-se à equipa bávara a partir de 30 junho.

Hernandez, que tanto pode jogar no centro da defensa como a lateral-esquerdo, realizou 67 partidas no Atlético de Madrid e venceu a Liga Europa e a Supertaça Europeia.

Durante os exames médicos foi descoberto que o jogador tinha uma lesão no ligamento do joelho direito e, esta quarta-feira, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.

O diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse no clube alemão estavam "muito felizes por terem assinado contrato com um dos melhores defesas do mundo e um campeão mundial".