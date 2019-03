Cranberries lançam nova música com Dolores O'Riordan

Se a voz lhe parece muito familiar no novo videoclipe dos The Cranberries, é porque é mesmo: o grupo utilizou as gravações feitas por Dolores O'Riordan, pouco antes de morrer, para o novo single intitulado "All Over Now".

O álbum "In the End" sai no final de abril e a banda confirma que será mesmo o último, uma vez que não pretendem continuar sem a carismática vocalista.

A irlandesa Dolores O'Riordan, uma das vozes mais reconhecidas dos anos 90, foi encontrada sem vida, na banheira de um quarto de hotel em Londres, em janeiro de 2018.

As análises posteriores determinaram morte acidental por afogamento, após ingestão de álcool e medicamentos.