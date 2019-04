Rendez-Vous: Encontros com a arte em Veneza, Sarajevo e Madrid

Veneza acolhe os trabalhos dos 120 finalistas da Arte Laguna Prize, um concurso internacional de arte contemporânea que reúne todas as formas de expressão artística, da fotografia ao vídeo, passando pela escultura e desempenhos teatrais. Para ver no Nappe Arsenale Norte até ao dia 24 de abril.

Em Sarajevo o público pode embarcar numa "Viagem através dos Balcãs". Esta exposição no Info Center da União Europeia leva os visitantes a descobrir e a explorar a riqueza cultural desta região do Velho Continente. O evento baseado na Banda Desenhada do belga Nicolas Wieërs pode ser visitado este fim de semana.

O Museu do Prado em Madrid celebra o seu bicentenário com uma exposição especial do suíço Alberto Giacometti, composta por 18 esculturas e dois quadros. As obras estão expostas juntamente com a coleção do Museu dos mestres dos séculos 16 e 17. Para ver até 7 de julho.