Carros clássicos com motores elétricos

Conduzir um clássico, preocupando-se ao mesmo tempo com o ambiente, não é missão impossível: Matthew Quitter transformou o seu Morris Minor de 1953 num carro elétrico e lançou em Londres uma "startup" cujo objetivo é equipar carros antigos com motores elétricos de última geração, oferecendo uma resposta a um futuro que se quer, cada vez mais, livre de emissões poluentes.

Matthew Quitter, fundador da London Electric Cars: "No Reino Unido temos 37 milhões de carros nas estradas, mais de mil milhões em todo o mundo, e ninguém dúvida de que estamos a caminhar para uma sociedade livre de emissões de carbono, o que levanta a questão: O que vai acontecer a todos esses carros? Vamos deitar fora 37 milhões de carros? Porquê, quando não têm nada de errado, a não ser o sistema de propulsão?"

Quitter acredita que há um número crescente de fãs de clássicos que pretendem continuar a conduzi-los, mas com um toque mais ecológico. E a sua empresa não é a única: de Tóquio à Califórnia, há um número crescente de garagens que oferecem a reconversão para um motor elétrico.

Quitter: "Uma das coisas que conseguimos fazer com as reconversões, é pegar em carros com os quais as pessoas já têm uma ligação emocional e convertê-los. Por isso, quando alguém vê um carro assim na estrada, não sabe que é elétrico... Vê simplesmente um carro muito porreiro."

Para já, uma reconversão como a proposta pela London Electric Cars está ao alcance de poucos, com um custo a rondar os 23.000 euros, sobretudo devido ao preço elevado dos componentes e ao tempo de realização, entre três e seis meses. Mas Quitter acredita que os preços baixarão no futuro e haverá mesmo "kits" de reconversão para quem quiser fazer a transformação pelas suas próprias mãos.