Cantor de origem turca descreve Turquia como país "destroçado"

Suvari Öztürk é um compositor, intérprete e guitarrista de origem turca de 38 anos. Critico do governo e banido dos media turcos, escreveu a música "Enkaz", que significa "destroços" numa referência ao que tem acontecido nos últimos anos no país.

"Enkaz" é o reflexo da dor, da deceção e da raiva. Quando olhamos para o nosso povo, vemos uma séria polarização. O amor e o respeito perderam-se. As pessoas estão divididas, os irmãos tornam-se inimigos, há famílias desfeitas e às vezes casos de mortes. É o que tentei explicar nesta música."

As crianças que morrem no mar ao tentar fugir da Turquia é outra realidade à qual também é bastante sensível.

"A humanidade e a dignidade humana são os valores mais importantes que devem ser mantidos no centro da vida. E colocando-os aí, não há necessidade de distinguir religiões ou raças. Se há uma beleza brilhante nalgum lugar, as pessoas devem abraçá-la. Se há injustiça, devem condená-la."

Desde a tentativa de Golpe de Estado falhada em 2016, já foram detidas mais de 78 mil pessoas.

A maioria professores, intelectuais, académicos e jornalistas críticos do governo do Presidente Recep Tayyip Erdogan. Segundo um relatório do Parlamento Europeu, publicado em março, mais de cem críticos do regime foram também raptados por todo o mundo.